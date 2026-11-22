По сообщению агентства Абна, пресс-служба Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции объявила: два супертанкера-нарушителя, которые без соблюдения директив, объявленных Военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции, проходили через несанкционированные маршруты в районе Ормузского пролива, взорвались и остановились в результате столкновения с морскими минами к северу от острова Гонам и к востоку от Ормузского пролива

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции предупреждают владельцев танкеров, торговых и судоходных компаний, что Ормузский пролив полностью находится под контролем и наблюдением воинов Военно-морских сил Корпуса, и доверие контрабандистам, подобным командующим CENTCOM, не принесёт ничего, кроме нанесения тяжёлого ущерба и банкротства владельцам судов и торговым компаниям

Военно-морские силы Корпуса вновь подчёркивают, что владельцы и командиры судов должны серьёзно относиться к директивам и предупреждениям, объявленным офицерами Военно-морских сил Корпуса, и воздерживаться от передвижения по несанкционированным маршрутам и любых действий, противоречащих объявленным правилам