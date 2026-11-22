По сообщению агентства Абна, сегодня утром состоялось заседание Координационного совета Исламского консультативного совета с участием председателя совета, президиума, председателей специализированных комиссий, а также руководителей Исследовательского центра и Счётной палаты совета

На этом заседании Мохаммад-Багер Галибаф, председатель Исламского консультативного совета, ссылаясь на подчёркивание Верховным лидером революции необходимости положить конец условиям «ни войны, ни мира», заявил: при столкновении с этими условиями нельзя ограничиваться шаблонными и политическими обсуждениями; обвинение друг друга в милитаризме или капитулянтстве не является путём к прекращению этих условий, и страна нуждается в оперативном и ясном решении и подходе

Галибаф, ссылаясь на военные события последних двух лет — от «Правдивого обещания» до 12-дневной войны и 40-дневной войны, — добавил: благодаря духу мученичества и самопожертвования вооружённых сил, рациональности, воле и мудрости Верховного главнокомандующего, сегодня страна в военной сфере достигла точки военного сдерживания против врага; так что враг пришёл к выводу, что не может развязать против нас войну, подобную 40-дневной войне, поэтому он сосредоточил свой главный приоритет на подрыве внутренней безопасности Ирана, экономическом давлении и крахе изнутри, и перед этим замыслом врага страна нуждается в единстве, сплочённости и достижении устойчивого сдерживания