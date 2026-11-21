По сообщению агентства ABNA со ссылкой на телеканал Аль-Джазира, Дональд Трамп, президент США, в интервью телеканалу Fox News вновь с целью саморекламы и попытки спастись от череды своих неудач внутри страны и за рубежом заявил: я добьюсь устойчивого соглашения, которое гарантирует, что Иран не получит ядерное оружие. Я намерен заключить постоянное соглашение с Ираном.

Президент США, явно отступая от прежних иллюзорных лозунгов членов своего кабинета, заявил: я не особо заботился о смене режима в Иране; мы имели дело с тремя последовательными периодами руководства, что само по себе является фундаментальным изменением в системе правления!

Дональд Трамп затем попытался так уйти от бремени своих международных обязательств в нарушении соглашений — от СВПД до Исламабадского меморандума: нынешнее руководство Ирана, возможно, более рационально, но работать с ними трудно; они подписывают соглашение, но на следующий же день его нарушают!

Он, чьё поведение привело к тяжёлому поражению Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США, заявил: существует вероятность, что мы сможем добиться лучших результатов, чем когда у нас с республиканцами было очень незначительное большинство. У демократов в сфере здравоохранения есть как положительные, так и отрицательные стороны. Есть возможность, что мы сможем достичь превосходной системы здравоохранения и многих других достижений! ... Стивен Миллер (глава аппарата Белого дома) — очень хороший человек, и я думаю, Хаким Джеффрис (кандидат демократов на пост спикера Палаты представителей США) это поймёт. Я с нетерпением жду сотрудничества с Хакимом Джеффрисом. Хаким Джеффрис — умный и рациональный человек. То же самое касается Чака Шумера (лидера демократов в Сенате).