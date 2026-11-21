По сообщению агентства ABNA со ссылкой на TeleSUR, Мигель Диас-Канель, президент Кубы, сегодня в субботу в своём выступлении заявил: существует блокада в энергетической сфере, которая почти парализовала нашу экономику и является примером геноцида. Также мы наблюдаем медийную агрессию; идёт широкая кампания по дискредитации кубинской революции и нашей страны.

Президент Кубы в этой связи продолжил: то, чего заслуживают народы Кубы и США, — это не конфронтация, а близость и создание возможностей для сотрудничества между двумя народами. Поэтому то, к чему мы всегда стремимся, — это диалог; но этот диалог должен быть уважительным, без давления, без предварительных условий и без постановки под сомнение нашей политической системы, суверенитета или нашей воли и решимости.