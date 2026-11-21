По сообщению агентства ABNA со ссылкой на агентство Шихаб, Халиль аль-Хайя, глава политбюро Исламского движения сопротивления ХАМАС, в своей речи на «Арабской национальной конференции» выразил признательность за роль арабских и исламских организаций, партий и течений в поддержке Палестины, её народа и сопротивления.

Аль-Хайя особо упомянул Исламское сопротивление и Хезболлу Ливана и сказал, что эти течения в ходе операции «Наводнение Аль-Аксы» сыграли особую роль в поддержке палестинского народа и его сопротивления. Он также почтил память шахида «Сейида Хасана Насруллы» и его соратников, погибших при освобождении Иерусалима.

Глава политбюро ХАМАС также упомянул шахида «Исмаила Ханию», бывшего главу политбюро этого движения, который два года назад в ходе битвы «Наводнение Аль-Аксы» выступал на этой же конференции, и отдал дань уважения душам всех командиров, борцов и шахидов народов Палестины, Ливана и других народов региона.

Аль-Хайя, указывая на положение в секторе Газа, сказал, что палестинский народ в Газе по-прежнему твёрдо стоит на своей земле и привержен своим правам, в то время как они лишены ежедневного питания, медицинских возможностей для лечения раненых и крова для себя и своих детей.

Он добавил, что ХАМАС и палестинские группировки в прошлом году для защиты палестинского народа от геноцида и срыва планов принудительного переселения согласились с соглашением в Шарм-эш-Шейхе, но израильский режим продолжает агрессию и голодание палестинского народа, и мировое сообщество заняло слабую позицию по отношению к нему.