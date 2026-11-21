По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Financial Times, сокращение потока нефти через Ормузский пролив показывает, что недавние напряжённости повлияли на экспорт нефти по этому маршруту.

Хорхе Леон, руководитель отдела геополитического анализа исследовательского института Rystad Energy, сказал, что в среднем ежедневно совершается от одной до полутора атак на суда, и многие из этих атак не освещаются в СМИ.

Он предупредил, что в случае продолжения этой тенденции возникнут серьёзные проблемы с доступностью нефтяных танкеров, и это может приобрести более широкие масштабы в течение следующих двух-трёх месяцев.

Один из руководителей танкерной отрасли также пояснил, что повреждённые суда для выхода из региона должны быть отремонтированы; процесс, требующий разгрузки груза, очистки резервуаров и обеспечения ремонтных мощностей.

По его словам, ремонт незначительных повреждений может занять менее недели, но повреждение ходового мостика или машинного отделения судна может значительно удлинить этот процесс.