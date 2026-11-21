По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Саба, саудовские истребители нанесли удар по Абсу в провинции Хаджа на северо-западе Йемена.

Также саудовский враг сегодня нанёс ракетные удары по уезду Хайдан в провинции Саада. Местный источник сообщил, что саудовский враг обстрелял ракетами приграничные деревни в уезде Хайдан.

Истребители коалиции во главе с Саудовской Аравией сегодня нанесли два авиаудара по телекоммуникационной сети в уездах Катаф и Аль-Бака в провинции Саада. Истребители коалиции поразили телекоммуникационную сеть в районе Марар этого уезда двумя авиаударами.

Также истребители коалиции во главе с Саудовской Аравией сегодня возобновили свои авиаудары по телекоммуникационной сети в Джабаль аш-Шавар, уезд Аль-Мавасит, провинция Таиз. Местный источник сообщил, что коалиция нанесла третий авиаудар по этой сети и полностью её уничтожила. Ранее сегодня два авиаудара поразили эту сеть и повредили её часть.