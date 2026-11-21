По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Аль-Манар, Хезболла Ливана в 83-ю годовщину независимости Ливана в заявлении объявила: независимость, которую ливанцы сегодня, в 83-ю годовщину её провозглашения, празднуют, подвергается опасностям и угрозам, которые со всех сторон влияют на её существование и смысл. Это обязывает всех ливанцев, независимо от их конфессий и вероисповеданий, объединиться под знаменем национального консенсуса и возродить истинный смысл принадлежности к родине и национальных принципов, благодаря которым они достигли своей первой независимости путём изгнания французских оккупантов и своей второй независимости путём поражения оккупации нашей земли Израилем в 2000 году. Сохранение независимости, ради которой ливанцы принесли огромные жертвы и отдали бесчисленное множество мучеников в защиту родины, её достоинства и свободы, является священным национальным долгом, который превыше всех узколобых расчётов и личных интересов.