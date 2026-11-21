Указывая на подчёркивания лидера революции относительно единства 90 миллионов иранцев, он добавил: сегодня мышление и мировоззрение каждого иранца сформировано так, что один фронт — это объединённый Иран с 90 миллионами басиджей и басиджским мышлением, а на противоположном фронте находится мировое высокомерие.

Вице-спикер Исламского консультативного совета, заявив, что страна находится в чувствительные дни, подчеркнул: то, что сегодня важно для нас, — это Иран; Иран, который находится под управлением Велаят-е факих и законного наместника Имама времени, и его идентичность связана с чистым исламом, поскольку ислам, проявившийся в Иране, поразил мир.

Указывая на причины атак врагов против страны, он сказал: Иран обладает тремя важными компонентами, которые беспокоят мировое высокомерие; во-первых, многотысячелетняя цивилизация с монотеистическими корнями; во-вторых, идентичность и 1400-летняя исламская цивилизация и обладание чистым исламом; и в-третьих, высокий интеллект, понимание и способности иранского народа, и враги в недавней войне нацелились на все три компонента, но сегодня результат этого противостояния — стойкость и победа иранского народа перед давлением.

Хаджи Бабаи, подчёркивая, что Иран находится в решающий момент противостояния мировым державам, отметил: однажды имам Хомейни сказал об осаде Абадана, что осада должна быть прорвана, и сегодня воля и намерение Верховного лидера заключается в том, чтобы экономическая блокада страны была прорвана. На этом пути нефтяные танкеры Исламской Республики Иран движутся для прорыва экономической блокады и всестороннего противостояния высокомерию, и Америка должна заплатить за свои действия.

Указывая на место Ирана в мировых уравнениях, он напомнил: сегодня наша великая сила — это басидж и басиджское мышление, и Исламская Республика Иран выступает как влиятельная сила в международных уравнениях.