По сообщению ABNA, Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН, в письме председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю ООН резко осудил агрессию американского режима против территории Исламской Республики Иран и потребовал, чтобы Совет Безопасности занял четкую позицию в отношении этой агрессии и предотвратил повторение таких действий.

В этом письме, ссылаясь на предыдущую переписку, он назвал недавнюю агрессию американского режима против Ирана вопиющим нарушением Устава ООН, в частности принципа запрета угрозы силой или её применения, и явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран.