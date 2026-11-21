По сообщению агентства ABNA, бригадный генерал Мохаммад Акраминия, представитель армии Исламской Республики Иран, прибыв на юг страны, встретился и провёл беседы с командирами, должностными лицами и личным составом армейских подразделений в Бендер-Аббасе, Кухестаке, на побережье, в Сирике и Джаске.

Представитель армии на полях этих встреч, подчеркнув полную осведомлённость военнослужащих вооружённых сил о морских событиях, заявил: от востока до запада Ормузского пролива находится под наблюдением и контролем вооружённых сил Исламской Республики Иран, и господство и оперативная готовность вооружённых сил в контроле вод региона и постоянное наблюдение за морскими передвижениями совершенно очевидны.

Бригадный генерал Акраминия, указывая на историческую роль сопротивления иранского народа перед иностранными державами, обратился к военнослужащим: сегодня вы стоите против силы, которая считает себя военной сверхдержавой мира. Стойкость и сопротивление иранских военнослужащих перед таким врагом — великая и вечная гордость в национальной и религиозной сфере, и ваши усилия, дорогие, на оперативных позициях предотвратили достижение целей врага.

Представитель армии далее назвал усилия военнослужащих на прибрежных позициях важным фактором неудачи врага в достижении своих целей и подчеркнул: враг до сих пор не смог достичь таких целей, как оккупация территории, расчленение страны и установление контроля над Ираном, и эта стойкость обязана усилиям, преданности и готовности военнослужащих вооружённых сил.