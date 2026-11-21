По сообщению агентства ABNA, девятнадцатый усовершенствованный беспилотник MQ-1 агрессивной американской армии был уничтожен огнем аэрокосмической ПВО Корпуса стражей исламской революции в небе над островом Кешм несколько минут назад.
21 ноября 2026 - 21:37
News ID: 1893157
Source: ABNA
Девятнадцатый усовершенствованный беспилотник MQ-1 агрессивной американской армии был уничтожен огнем аэрокосмической ПВО Корпуса стражей исламской революции в небе над островом Кешм несколько минут назад.
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