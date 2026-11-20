По сообщению агентства Абна, Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, в сообщении в социальной сети X отреагировал на заявления Ихиэля Лайтера, посла сионистского режима в Вашингтоне.

Арагчи в этом сообщении написал: «Мы не знали, что посол Израиля в Вашингтоне является главнокомандующим вооружёнными силами Соединённых Штатов.»

Эта реакция последовала за публикацией заявлений посла сионистского режима в беседе с американским каналом Newsmax; где Лайтер утверждал: «Когда Иран потерпит поражение, вы вернёте американских солдат их семьям.»

Эти заявления, сделанные в программе под названием «Национальный отчёт» на канале Newsmax 19 ноября 2026 года, вновь привлекли внимание к вопросу о роли сионистского режима в направлении военной политики США в отношении Ирана.