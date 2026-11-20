По сообщению агентства Абна, Исмаил Багаи, официальный представитель Министерства иностранных дел, в ответ на попытки руководителей газеты New York Times оправдать публикацию необоснованных утверждений о связи иранских плотин с военными объектами, написал в своём аккаунте в одной из социальных сетей: после решительной реакции Ирана и широкого выражения отвращения общественного мнения по поводу необоснованной статьи New York Times, которая стремилась внушить связь между иранскими плотинами и военными объектами, я был приглашён этой газетой на интервью, но не принял.

Он добавил: New York Times, отступив от основополагающих принципов профессиональной журналистики и выдвигая необоснованные утверждения в отношении иранских плотин, фактически поставил себя на службу продвижению нарратива агрессоров, которые в незаконной войне против Ирана продемонстрировали полное пренебрежение к международному гуманитарному праву и самым элементарным моральным принципам.

Багаи отметил: ответ New York Times на критику вместо прямых извинений и признания ответственности был не чем иным, как игрой слов и попыткой оправдать первоначальное утверждение; но изменение формулировки утверждения не создаёт для него документов и доказательств и не снимает ответственности с этого СМИ.

Он подчеркнул: СМИ, которое действует в соответствии с интересами военной пропагандистской машины, не может одновременно претендовать на сохранение авторитета профессиональной журналистики или ожидать от других, что они восстановят его утраченный авторитет.