По сообщению корреспондента Абна, сардар Белали, советник командующего силами воздушно-космической обороны КСИР, на церемонии «В одном строю с Дарьягули ради Ирана» и в память о мученике Дарьягули Сурани, состоявшейся в Баг-е Кетаб, почтил память мучеников ислама и революции и заявил: если бы не было мучеников, мы не находились бы сегодня в этом положении. Мученик Дарьягули в тот период совершил великий поступок, сыгравший важную роль в защите страны.

Он продолжил: в 1363 году, когда мы отправились в Сирию для обучения, мученик Техрани-Могаддам подчёркивал нам, что мы не должны ограничиваться лишь изучением того, как работают ракеты, а с самого начала должны стремиться к локализации силы и достижению независимых возможностей.

Сардар Белали, указывая на опыт второй и третьей навязанных войн, сказал: в этих войнах мы столкнулись с державами, которые в принципе не предполагали, что не смогут одолеть нас. Слава Богу, мы находились под мудрым руководством мученика-лидера. Он внимательно отслеживал изменения, стратегии и военные методы Америки в годы после войны, и мы также разрабатывали и осуществляли свои планы и учения с целью противостояния врагу.

Он добавил: мы смогли продемонстрировать свою устойчивость и мощь и сохранить своё вооружение; так, что сегодня для проведения операций больше нет необходимости в прямом присутствии высокопоставленных командиров на поле боя.