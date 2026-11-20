По сообщению агентства Абна, Мохаммад Мохбер, советник и помощник Верховного лидера, после неблагоприятных для США событий на саммите АТЭС, а также политического поражения Трампа в результате его встреч, написал на своей личной странице: Шэньчжэньский саммит нёс ясный сигнал для региона: США больше не способны собрать союзников против Ирана.

Мохбер добавил: Трамп прибыл в Китай с полными руками пустых обещаний, а вышел с пустыми руками и неблагоприятным для него заявлением. Несомненно, безопасность Персидского залива и Ормузского пролива является красной линией Ирана, которая реализуется с ۷ принципиальными условиями Исламской Республики.