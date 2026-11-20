По сообщению агентства Абна, Али Акбар Велаяти в заметке на арабском языке, адресованной правителям Бахрейна, заявил: давление на учёных, особенно на аятоллу Ису Касема, и подавление гражданских требований в Бахрейне углубляют разрыв между государством и обществом; «разрыв, который не будет залечен ни прогнившим американским зонтиком безопасности, ни миражом нормализации с Израилем».

Советник Лидера революции заявил: в подлинном исламском дискурсе подлинность и политическая легитимность берут начало в воле народа и не будут устойчивыми без его удовлетворения.