По сообщению агентства Абна со ссылкой на новостной сайт Аль-Маалюма, Салам Хусейн, член организации «Бадр» в иракской провинции Васит, сказал, что США пытаются подтолкнуть Ирак к политике коалиций против Ирана и в этом направлении оказывают давление на эту страну, чтобы заставить Багдад подчиняться решениям Вашингтона с целью обеспечения интересов США и сионистского режима.

Хусейн в беседе с Аль-Маалюма заявил, что США пытаются сделать Ирак членом оси, которую Вашингтон намерен возглавить против Исламской Республики Иран. По его словам, давление на Багдад с целью запрета посадки иранских самолётов и закрытия пограничных переходов между двумя странами осуществляется с целью оказания экономического давления на Иран.

Он добавил, что народ Ирака выступает против вовлечения своей страны в американо-израильскую ось против Ирана; особенно учитывая, что Иран является соседом с более чем 1400 километрами общей границы с Ираком, и две страны имеют широкие идеологические, социальные, торговые и политические связи.

Этот член организации «Бадр» подчеркнул, что связи и отношения Ирака и Ирана нельзя игнорировать ради подчинения решениям американского правительства. Он назвал целью Министерства финансов США оказание максимального экономического давления на Иран и подталкивание Ирака к американо-израильской оси.