По сообщению агентства Абна со ссылкой на агентство Анатоли, Комиссия по делам пленных и освобождённых Палестины и Общество палестинских пленных в совместном заявлении по случаю Всемирного дня ребёнка объявили, что около 350 палестинских детей, включая трёх девочек, в израильских тюрьмах подвергаются пыткам, голоду и лишению медицинских услуг, образования и свиданий с семьёй.

Эти два учреждения добавили, что с начала войны в Газе в октябре 2023 года более 2 тысяч детей были задержаны на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Десятки детей из Газы также были задержаны в ходе войны, но из-за насильственных исчезновений и ограничений на свидания точной информации об их положении нет.

Согласно этому заявлению, палестинские дети задерживаются при штурме домов, на контрольно-пропускных пунктах и возле школ. Некоторые из них содержатся без предъявления обвинений и в рамках административного задержания, и при задержании и допросе подвергаются избиениям и жестокому обращению.