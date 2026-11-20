По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Манар, народ Бахрейна вышел на протесты против несправедливых приговоров Аль Халифа против бахрейнских учёных.

Жители Ситра в Бахрейне после вынесения несправедливых приговоров против религиозных учёных в Бахрейне вышли на протесты против гнёта бахрейнского режима.

Несмотря на меры безопасности и репрессии, бахрейнцы острова Ситра продолжают свои протесты, выражая солидарность с учёными и отвергая вынесенные против них приговоры.

Следует отметить, что режим Аль Халифа в продолжение своей репрессивной политики и игнорируя народные протесты, вынес политические и суровые приговоры против более чем 60 религиозных учёных в Бахрейне. Согласно этим приговорам, за исключением 4 человек, приговорённых к 15 годам тюрьмы, остальным учёным вынесен приговор в виде пожизненного заключения.