По сообщению агентства Абна со ссылкой на телеканал Аль-Джазира, Хайдар аль-Абуди, официальный представитель правительства Ирака, объявил, что премьер-министр страны подчеркнул, что никакое оружие не находится вне контроля государства.

Указывая на развёртываниеподразделений полиции и «Хашд аш-Шааби» в районе Джарф ан-Наср, он сказал, что этот процесс прошёл спокойно и без проблем.

Официальный представитель правительства Ирака также заявил, что правительство страны находится на пути улучшения, поскольку оно решает некоторые сложные вопросы.

Он подчеркнул, что суверенитет государства будет распространён на всю территорию Ирака, а силы «Хашд аш-Шааби» также действуют под командованием главнокомандующего вооружёнными силами.

Он продолжил, что конституция Ирака запрещает формирование вооружённых групп вне полномочий государства.

Ранее высокопоставленные сотрудники службы безопасности Ирака на пресс-конференции, объявив об открытии центрального командного пункта для контроля и управления в Джарф ан-Наср, объявили о начале развёртыванияподразделений полиции и «Хашд аш-Шааби» в этом районе.