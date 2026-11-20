По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Масира, Яхья Сари, официальный представитель вооружённых сил Йемена, объявил: если противник осуществит свою угрозу бомбардировки йеменского порта Ходейда, порт Джидда и все порты саудовского противника на побережье Красного моря станут целями атак наших вооружённых сил.

Он добавил: мы предупреждаем сотрудников и рабочих в порту Джидда и всех портах саудовского противника, а также в соседних портах, чтобы они немедленно покинули эти места и держались от них подальше. Мы требуем от всех судоходных компаний немедленно вывести свои суда из портов саудовского противника.

Следует отметить, что несколько минут назад саудовская коалиция, опубликовав карту, призвала гражданских лиц покинуть порт Ходейда для сохранения их жизни.

Он также в другом предупреждении объявил: вооружённые силы Йемена предупреждают все авиакомпании, что воздушное пространство Саудовской Аравии, за исключением неба Мекки и Медины, небезопасно, поскольку в ближайшие часы станет целью наших операций.