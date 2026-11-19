По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Al-Masirah, палестинские источники сообщили о нашествии 115 сионистских поселенцев на мечеть Аль-Акса со стороны Баб аль-Магариба, их провокационных действиях и проведении талмудических церемоний на фоне жёстких мер со стороны полиции сионистского врага.

Эти источники указали на суровые ограничения, введённые оккупационными военными в окрестностях мечети Аль-Акса и в старой части оккупированного Иерусалима, включая установку железных заграждений на входах в это священное место и воспрепятствование входу палестинских молящихся.

Одновременно губернатор оккупированного Иерусалима сообщил о передвижениях групп, называемых «Хейкал».

Это происходит в то время, как сионисты стремятся к масштабному нашествию в праздник, называемый еврейской Ханукой, в период с четвёртого по двенадцатое декабря будущего года.