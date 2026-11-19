По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Al-Masirah, Министерство иностранных дел Йемена в заявлении объявило: мы осуждаем военную агрессию, объявленную израильским врагом в центре сектора Газа. Израильский враг, объявив о начале этой военной агрессии в центре сектора Газа, полностью проигнорировал соглашение «Шарм-эш-Шейх» и свои обязательства перед посредниками.

Сана в этом заявлении добавила: эта израильская агрессия является частью цепочки ежедневных преступлений и непрерывных убийств, совершаемых против народа Газы. Администрация Трампа является соучастником преступлений сионистов и вместе с посредниками несёт полную ответственность за эти события.

Министерство иностранных дел Йемена добавило: мы требуем от так называемых арабских и исламских коалиций предпринять практические действия для прекращения этих преступлений против палестинского народа. Подчёркиваем, что Йемен с величайшей тщательностью наблюдает за текущими событиями и готов выполнить свои обязанности и ответственность в этой связи.