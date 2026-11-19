По сообщению информационного агентства ABNA, Министерство иностранных дел нашей страны в заявлении подчеркнуло: использование Америкой территории стран региона является примером агрессии и делает Иран полностью правомочным и имеющим право на защиту.

В этом заявлении говорится:

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осуждает агрессивные действия террористической армии Америки против объектов на нашей территории на южном побережье в течение последних нескольких дней. В ответ на эти агрессивные действия вооружённые силы Исламской Республики Иран в рамках неотъемлемого права на законную самооборону и в целях защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны нанесли свои оборонительные и сокрушительные удары по системам ПВО Patriot и пусковым платформам беспилотников и ракет армии США на двух их базах в регионе, которые были источником и опорой агрессивных операций против Исламской Республики Иран.