По сообщению информационного агентства Mehr, Голямхоссейн Дарзи, посол и временный поверенный Исламской Республики Иран при ООН, выступил с речью перед голосованием по проекту резолюции под названием «Положение в области прав человека в Исламской Республике Иран».

Он сказал: Исламская Республика Иран в течение последнего года столкнулась с скоординированной кампанией, включающей военные атаки, попытки разжигания внутренних беспорядков и их использования в конкретных целях, применение односторонних принудительных мер и усиление экономического давления.

Американские официальные лица сами признали усилия по созданию условий нестабильности и преследованию цели свержения политической системы Ирана. Мирные экономические протесты были использованы при явном вмешательстве иностранных элементов и приведены к насилию. Всё это время основные внешние угрозы праву на жизнь и безопасность иранского народа исходили из-за пределов страны.

Этот проект резолюции полностью игнорирует все эти угрозы; игнорирует гибель иранских школьников и других гражданских лиц; игнорирует последствия односторонних санкций! Вместо этого он лишь повторяет неподтверждённые утверждения, выдвинутые механизмами, созданными без согласия соответствующего государства.