По сообщению информационного агентства ABNA, посольство нашей страны в Лондоне в своём аккаунте в одной из социальных сетей по случаю Всемирного дня ребёнка написало: «Детство — это право, и оно не должно становиться жертвой войны».

В этом сообщении говорится: «За девочек Минаба, чья жизнь оборвалась американскими ракетами. За детей Ламерда, чья игра в волейбол стала последней игрой их жизни».

Посольство Ирана также почтило память Захры Гольпайегани, 14-месячного ребёнка, погибшего рядом со своим дедушкой, мученически погибшим лидером Ирана.

В другой части этого сообщения упоминается положение детей Газы, которые после того, как выжили в бомбардировках сионистского режима, теперь борются с холодом, дождём и затоплением своих палаточных жилищ.

Посольство Ирана далее упомянуло детей, которые были отравлены в результате использования режимом Саддама химического оружия, поставленного Германией.

Дипломатическое представительство нашей страны в завершение, отдавая дань уважения всем детям, чьи мечты погребены под обломками войны, вновь подчеркнуло необходимость защиты права детей на жизнь и детство в безопасности.