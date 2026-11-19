По сообщению информационного агентства ABNA, Голямхоссейн Хосейниния в среду на заседании Совета управляющих Международной организации труда в Женеве, указав на преступление в школе «Шаджарат Таййиба» в Минабе и гибель около 400 детей в ходе недавней военной агрессии против Ирана, потребовал особого внимания этой организации к положению детей, пострадавших от вооружённых конфликтов.

Выступая в ходе рассмотрения вопроса о последующей деятельности шестой Всемирной конференции по искоренению детского труда, он заявил: мировое сообщество собралось вместе для борьбы с детским трудом, чтобы каждый ребёнок мог вместо работы присутствовать в классе.

Представитель Ирана добавил: «Сегодня я прошу вас задуматься о детях, которые находились именно там, где должны были быть, — за школьной партой, пользуясь правом на образование».

Хосейниния, отметив, что некоторым жертвам преступления в Минабе было всего семь лет, сказал: «Это возраст, когда ребёнок ещё рисует дома с ярким солнцем над ними, и его простое убеждение состоит в том, что взрослые мира защитят его».

Он также указал на гибель детей при нападении на спортивный зал в городе Ламерд и добавил, что, согласно официальной статистике, около 400 детей погибли в ходе недавней незаконной агрессии против Ирана.

Представитель Исламской Республики Иран далее, указав на катастрофическое положение детей в секторе Газа, заявил, что, согласно статистике органов здравоохранения этого региона и отчётам ООН, за последние три года в Газе было убито более 20 тысяч детей.

Он подчеркнул, что эти цифры — не просто статистика, а выражение укороченных жизней, потерянных будущих и семей, которые оплакивают своих близких.