По сообщению информационного агентства ABNA, Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел нашей страны, в телевизионном интервью, разъясняя свою поездку в Оман, добавил: у меня была очень хорошая поездка в Маскат. В ходе этой поездки я провёл плодотворную встречу со своим оманским коллегой, а также важную встречу с султаном Омана.

Он добавил: помимо обычных переговоров о двусторонних отношениях, мы обсудили и рассмотрели региональные события, включая американскую агрессию и усилия по предотвращению повторного разжигания войны.

Аракчи подчеркнул: наши взгляды по этим вопросам близки к взглядам наших оманских друзей.

Министр иностранных дел сказал: мы также обменялись мнениями о дипломатической роли Омана. Оман был первой страной, которая участвовала в этих дипломатических усилиях, и мы благодарны этой стране за это.

Аракчи продолжил: Оман всегда играл позитивную роль в региональной дипломатии и урегулировании конфликтов и продолжает играть эту роль. Мы считаем, что эти усилия должны продолжаться.

Он сказал: у нас также был конструктивный диалог о создании новой независимой региональной системы безопасности, и по всему региону всё больше укрепляется мнение о том, что безопасность должна обеспечиваться изнутри самого региона и без иностранного вмешательства.

Аракчи продолжил: мы также провели трёхстороннюю встречу с министром иностранных дел Узбекистана. Учитывая, что Узбекистан находится в Центральной Азии, а Оман — в Персидском заливе, и Иран является связующим звеном между этими двумя регионами, мы обсудили вопросы транзита и связанности.