По сообщению информационного агентства ABNA, с сегодняшнего утра (среда) три судна-нарушителя, которые, игнорируя предупреждения Военно-морских сил Армии и отключив навигационные системы, передвигались в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива, столкнувшись с морскими минами, загорелись и остановились.

Управление по связям с общественностью Военно-морских сил Армии подчеркнуло: любое передвижение в Ормузском проливе зависит от соблюдения правил, объявленных вооружёнными силами Исламской Республики Иран, проведения необходимых согласований, выбора разрешённых морских коридоров и поддержания в рабочем состоянии оборудования слежения и навигации, и проход без соблюдения этих требований не приведёт ни к чему иному, кроме столкновения с морской миной и пожара.