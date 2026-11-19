По сообщению информационного агентства ABNA, Исмаил Багаи, официальный представитель Министерства иностранных дел, в ответ на попытки руководителей газеты The New York Times оправдать публикацию необоснованных утверждений о связи плотин Ирана с военными объектами, написал в своём аккаунте в одной из социальных сетей: после решительной реакции Ирана и широкого возмущения общественного мнения по поводу необоснованной статьи The New York Times, которая стремилась внушить связь между плотинами Ирана и военными объектами, эта газета пригласила меня на интервью, но я отказался.

Он добавил: The New York Times, отойдя от основополагающих принципов профессиональной журналистики и выдвинув необоснованные утверждения в отношении плотин Ирана, фактически поставил себя на службу продвижению нарратива агрессоров, которые в незаконной войне против Ирана продемонстрировали полное пренебрежение международным гуманитарным правом и самыми элементарными моральными принципами.

Багаи отметил: ответ The New York Times на критику вместо прямых извинений и принятия ответственности был не чем иным, как игрой слов и попыткой оправдать первоначальное утверждение; но изменение формулировки утверждения не создаёт для него документов и доказательств и не снимает ответственности с этого СМИ.

Он подчеркнул: СМИ, которое действует в соответствии с интересами пропагандистской машины войны, не может одновременно претендовать на сохранение авторитета профессиональной журналистики или ожидать от других, что они восстановят его утраченный авторитет.