По сообщению информационного агентства ABNA, бригадный генерал Мохаммад Акраминиа, официальный представитель Армии Исламской Республики Иран, заявил: сейчас враг не осмеливается приближаться к границам страны и находится на расстоянии более 400 километров от границ.

Амир Акраминиа сказал: навязанная третья война заставила нас пересмотреть управление Ормузским проливом, и до тех пор, пока враг не примет наши условия, Ормузский пролив не откроется.

Назвав ложью передачу 20 миллионов баррелей нефти в день через Ормузский пролив, он добавил: от востока до запада Ормузский пролив находится под наблюдением и контролем вооружённых сил Исламской Республики Иран.

Официальный представитель Армии заявил: наши боевые силы готовы дать отпор агрессору даже раньше, чем в двух предыдущих войнах.

Он добавил: я говорю соседним странам, что мы — ваши братья, а американцы не принесут вам безопасности, и для создания эндогенной безопасности в регионе изгоните террористическую армию США из своих стран.

Амир Акраминиа сказал: уничтожение военного, ракетного и ядерного потенциала, смена режима исламской революции, разделение страны и фронта сопротивления были целями врага, но он не достиг ни одной из своих целей.

Официальный представитель Армии добавил: нападение на величие, цивилизацию и независимость исламского Ирана было одной из важнейших целей американского и сионистского врага в агрессии против нашей дорогой страны.