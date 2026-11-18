По сообщению агентства Абна со ссылкой на RT, результаты опроса, проведённого институтом Forsa, показывают, что 86 процентов немцев недовольны работой правительства канцлера Фридриха Мерца. Эта цифра является самым низким уровнем удовлетворённости, зафиксированным с момента формирования его правительства.

Согласно этому отчёту, только 12 процентов участников довольны работой правительства Германии. Даже среди сторонников партий правящей коалиции наблюдается широкое недовольство: 72 процента сторонников ХДС/ХСС и 77 процентов сторонников СДПГ выразили недовольство работой правительства. Также 63 процента заявили, что внутренние разногласия правящей коалиции стали настолько утомительными, что они больше не следят за их подробностями.

По данным этого опроса, 62 процента участников считают Фридриха Мерца слабой личностью, а половина участников также полагают, что правящая коалиция не способна управлять страной.