По сообщению агентства Абна, издание «The Atlantic» сообщило, что «Абдулрахман Мухаммад ас-Сайед», избранный сенатор-демократ от штата Мичиган, в своих откровенных высказываниях, указывая на разрушительную роль Вашингтона в войне в Газе, подчеркнул: «Мы помогли геноциду, предоставили оружие его исполнителям и участвовали в этих преступлениях; это и есть правда».

Указывая на шокирующую статистику погибших в Газе, он добавил, что по меньшей мере 70 тысяч человек — не менее половины из которых составляют дети — погибли в этих преступлениях, и это минимальная цифра.

Этот американский политик, критикуя двойные стандарты государственных деятелей Вашингтона, отметил, что если бы другая страна совершила подобные злодеяния, она столкнулась бы с самыми жёсткими реакциями.

Ас-Сайед ранее также в своих высказываниях, критикуя сделку о продаже бомб весом в две тысячи фунтов сионистскому режиму на сумму 2,8 миллиарда долларов, финансируемую за счёт налогов американских граждан, потребовал прекратить эту помощь и подчеркнул: «Бомба весом в две тысячи фунтов никогда никого не научила, никого не накормила и не предоставила медицинских услуг; вместо отправки бомб для сбрасывания на школы, эти средства должны быть потрачены на образование и здравоохранение внутри США».