По сообщению агентства Абна, газета The Wall Street Journal сообщила, что Хун Као, кандидат на пост министра военно-морских сил США, на заседании по рассмотрению его кандидатуры в Сенате столкнулся с вопросами и критикой представителей обеих партий относительно последствий войны с Ираном для военного потенциала ВМС, сокращения запасов вооружений и материального и психологического состояния моряков.

Као подтвердил, что ВМС США из-за нехватки боеприпасов подготовили к повторному использованию некоторые ракеты «Томагавк» с истёкшим сроком годности после изменения кода состояния.

Сенаторы также задавали вопросы о сообщениях, касающихся восьми случаев попыток самоубийства на авианосце «Авраам Линкольн», нехватки продовольствия и санитарных условий для моряков и затягивания морских командировок.

Као также раскрыл, что командир и ещё два высокопоставленных должностных лица подводной лодки USS South Dakota были отстранены после инцидента в сентябре, и он не проинформировал Конгресс об этом.