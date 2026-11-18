По сообщению агентства Абна со ссылкой на Reuters, госсекретарь США Марко Рубио в своём выступлении, коснувшись публикации сообщений о возможном планировании Ираном атаки на Вашингтон с использованием «грязной бомбы» или химического оружия, признал, что нет никаких признаков неизбежной угрозы столице США.

Он сказал, что американские разведывательные органы ежедневно проверяют потенциальные угрозы против этой страны, но большинство этих сообщений не являются достоверными и должны быть проверены до каких-либо выводов.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон по-прежнему серьёзно относится к предполагаемым угрозам со стороны Ирана и других групп.

Рубио также раскритиковал разглашение секретной информации некоторыми разведывательными источниками для СМИ и сказал, что не может комментировать подробности сообщения, опубликованного CNN.

Ранее Мухаммад Багер Галибаф, председатель Меджлиса Исламского совета, указав на недавнюю ложь американских СМИ против Ирана с акцентом на CNN и газету The New York Times, в посте в одной из социальных сетей написал: те же операции обмана (ложный флаг) и та же обычная воинственность, только с новыми логотипами!

Он добавил: кредит доверия правого крыла исчерпан, и его больше не покупают; поэтому психологическая операция и информационная кампания перенаправлены в сторону «The New York Times» и «CNN».

Председатель Меджлиса Исламского совета отметил: этот процесс продвигается с одобрения Ларри Эллисона. Захват и овладение СМИ идёт полным ходом.

Следует отметить, что Ларри Эллисон — крупнейший частный спонсор преступной армии Израиля и самая видная фигура семьи Эллисон как новых владельцев CNN.