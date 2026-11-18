По сообщению агентства Абна со ссылкой на Reuters, министр иностранных дел Австралии объявила, что правительство этой страны ввело санкции против трёх сионистских поселенцев и четырёх организаций, связанных со строительством поселений на Западном берегу.

МИД Австралии также подчеркнул, что эти санкции охватывают лиц и организации, которые сыграли роль в насилии против палестинцев и расширении незаконных поселений на Западном берегу.

В число лиц, подвергнутых санкциям, входят Даниэла Вайс, Итмар Йехуда Леви и Элиав Либи. Организации «Амана», «Нахала» и «Хашомер Йош», а также компания «Эяль Хари Йехуда» также включены в санкционный список.

Меры Австралии включают блокировку активов и запрет на предоставление финансовых услуг лицам и организациям, подвергнутым санкциям. Кроме того, лица, подпадающие под санкции, не будут иметь права на въезд в Австралию.

Министр иностранных дел Австралии также подчеркнула, что это первый раз, когда правительство этой страны вводит санкции против строительной компании, действующей в поселениях сионистского режима.