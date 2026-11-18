По сообщению агентства Абна со ссылкой на Arabi 21, Хасан Шейх Махмуд, президент Сомали, в своём телевизионном обращении подчеркнул, что ОАЭ вмешиваются во внутренние дела этой страны и стремятся уничтожить её внутреннее единство и национальный суверенитет.

Он добавил, что ОАЭ разжигают войны в Сомали, Йемене, Ливии и Судане.

Шейх Махмуд заявил: ОАЭ использовали порт Бербера в Сомалиленде как тайный коридор для побега Айдаруса аз-Зубайди, главы Переходного совета Южного Йемена, без ведома правительства Сомали.

Он сказал: ОАЭ посредством поддержки вооружённых группировок и ополченцев вступают в прокси-войны в Йемене или Сомали. ОАЭ не имеют права подписывать соглашения с местными властями относительно сомалийских портов.

Шейх Махмуд добавил: ОАЭ сыграли прямую роль в признании сепаратистов Сомалиленда со стороны Израиля.

Он указал на аннулирование всех соглашений в сфере безопасности, обороны и экономики с ОАЭ и закрытие воздушного пространства Сомали для самолётов этой страны с января 2026 года по настоящее время.