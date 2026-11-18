По сообщению агентства Абна, шейх Назим ас-Саиди, глава исполнительного совета иракского движения «Нуджаба», подчеркнул: с сердцами, преисполненными веры в божественное предопределение, мы выражаем соболезнования по случаю кончины высокочтимого религиозного авторитета его светлости великого аятоллы шейха Хусейна Вахида Хорасани (да будет свята его душа) имаму времени (да ускорит Бог его пришествие), великим религиозным авторитетам, духовным семинариям, его благородной семье, ученикам и почитателям покойного, а также всем верующим.

Он добавил: этот покойный учёный посвятил свою жизнь служению учениям семьи Пророка (мир им), и сыграл выдающуюся роль в преподавании, исследованиях, написании трудов и воспитании поколений учёных и богословов семинарии. Он также оказывал действенное влияние на защиту школы семьи Пророка, возрождение обрядов и служение верующим и сиротам.

Ас-Саиди подчеркнул: его кончина — великая утрата для духовных семинарий и исламской уммы. Научные и духовные труды этого высокочтимого религиозного авторитета останутся в памяти и сердцах его учеников и почитателей.