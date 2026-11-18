По сообщению агентства Абна со ссылкой на Ан-Нашра, Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, в реакции на избрание Метана Каханы в качестве нового председателя Кнессета охарактеризовал этот шаг как «вечный позор» и сказал: председатель Кнессета был избран в одностороннем порядке и голосами сторонников терроризма. Это событие — позор в истории Кнессета.

В то время как после неоднократных поражений сионистского режима на различных фронтах войны общественное мнение этого режима на выборах в Кнессет нанесло Нетаньяху тяжёлое поражение, Нетаньяху по-прежнему говорит о формировании правительства единства под своим председательством и утверждает, что жители оккупированных территорий против передачи управления режимом тем, кто неуважительно относится к его гимну, и требуют единства.

Нетаньяху также отметил: Гади Айзенкот, председатель партии «Еш Атид» и ответственный за формирование будущего кабинета, Нафтали Беннет, председатель партии «Ямина», и Авигдор Либерман, председатель партии «Наш дом Израиль», вместо национального единства выбрали быть рядом со сторонниками терроризма.

Кнессет сионистского режима вчера, во вторник, избрал Метана Кахану, кандидата от партии «Еш Атид», при поддержке арабских депутатов и получив большинство в 66 голосов из 120 депутатов, своим новым председателем. Он сменил Амира Охану из партии «Ликуд».