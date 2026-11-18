По сообщению агентства Абна со ссылкой на Reuters, Брет Эриксон, американский экономический аналитик, подчеркнул, что газета The New York Times должна удалить статью, опубликованную 16 ноября против иранских водных плотин.

Он заявил, что авторы этой статьи стремятся создать почву в общественном мнении относительно отнесения иранских плотин и водных объектов к категории инфраструктуры двойного назначения.

Эриксон добавил, что такие действия могут стать предлогом для оправдания американской атаки на эти объекты в соответствии с международным правом. Все эксперты, на которых ссылались в этой статье, после публикации репортажа выступили с публичными заявлениями, критикуя подход к теме и её выводы.

Он подчеркнул, что попытка подготовить общественное мнение к принятию военных преступлений без предоставления окончательных доказательств и в условиях, когда эксперты, на которых ссылается тот же репортаж, сразу после публикации критикуют его, свидетельствует о явном отсутствии честности и профессиональной этики.