По сообщению агентства Абна, генерал-майор «Амир Хатами», главнокомандующий армией, посетил выставку программ и ключевых мероприятий Фонда сохранения наследия и распространения ценностей Священной обороны и сопротивления в ходе второй и третьей Священной обороны.

Генерал-майор Хатами в ходе этого визита, выразив признательность коллективу Фонда сохранения наследия и распространения ценностей Священной обороны и сопротивления, заявил: Фонд проделал ценную работу по регистрации, записи, сохранению и обеспечению доступности документов и материалов, связанных с первой, второй и третьей Священной обороной.

Главнокомандующий армией, далее коснувшись региональных событий, отметил: дорогой народ Ирана в период после Исламской революции каждый раз, сталкиваясь с агрессией врага, с силой и стойкостью противостоял ей и каждый раз мог заставить врага потерпеть неудачу.

Он добавил: сегодня, с учётом существующих условий и того, что враг готовит свои силы и ввёл в регион новый авианосец, мы с бдительностью и точностью отслеживаем движения врага и не упускаем ни мгновения для поддержания готовности.

Главнокомандующий армией заявил: во всех силах армии Исламской Республики Иран, включая сухопутные, военно-морские, ПВО и военно-воздушные, все с точностью отслеживают врага и ежесекундно повышают свою готовность.

Он, отметив, что враг ранее совершил ошибку и, напав на Иран, попал в безвыходное положение и оказался в состоянии отчаяния, подчеркнул: с учётом приказов, которые Верховный главнокомандующий передал старшим командирам вооружённых сил, сегодня необходимая готовность достигнута, и если враг вновь предпримет какие-либо действия, то, без сомнения, он и его сторонники столкнутся с более сокрушительным, более интенсивным и без географических ограничений ответом.

Генерал-майор Хатами сказал: мы надеемся, что враг не допустит просчёта, но если это произойдёт, он получит урок, который станет назиданием для всех.