Как сообщает агентство Абна со ссылкой на телеканал Аль-Джазира, Энди Бёрнем, премьер-министр Великобритании, объявил, что его страна будет сотрудничать с новым кабинетом Израиля при условии, что насилие прекратится, процесс строительства сионистских поселений завершится и гуманитарная помощь поступит в сектор Газа.

Он также, указывая на региональные события, подчеркнул, что Лондон поддерживает усилия посредников по достижению соглашения с целью прекращения войны, открытия Ормузского пролива и предотвращения того, что он назвал «получением Ираном ядерного оружия».

Оккупационный режим в сентябре (шахривар/мехр) текущего года закрыл консульство Великобритании в восточной части города Иерусалима.

Это действие было предпринято после решения Лондона о запрете импорта товаров и продукции израильских поселенцев.