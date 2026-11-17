Как сообщает агентство Абна со ссылкой на Reuters, результаты опроса этого агентства совместно с Ipsos показывают, что рейтинг популярности Дональда Трампа, президента США, по-прежнему составляет около 32 процентов и близок к самому низкому уровню за время его президентства.

Популярность Трампа в опросе середины ноября достигала 31 процента, что является самым низким уровнем поддержки его за время президентства.

Популярность Трампа в 2026 году резко упала, поскольку агрессивная война США против Ирана значительно повысила цены на топливо и нанесла ущерб финансовому положению американцев. Этот экономический кризис привёл к тому, что республиканцы на промежуточных выборах 3 ноября потеряли контроль над Конгрессом.

Согласно результатам этого опроса, только 31 процент американцев поддерживает войну против Ирана.

Также число тех, кто имеет негативное мнение о Чаке Шумере, лидере демократов в Сенате, больше числа тех, кто имеет положительное мнение.

Около 34 процентов респондентов, назвавших себя демократами, имели положительный взгляд на Шумера, но почти 43 процента имели негативный взгляд, и 22 процента сказали, что до сих пор не слышали его имени.

В противоположность этому, Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей США, пользуется большей поддержкой среди своих однопартийцев.

В то же время Крис Ван Холлен, сенатор-демократ от штата Мэриленд, стал главным конкурентом Шумера за лидерство демократов в Сенате.