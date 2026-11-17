Как сообщает агентство Абна со ссылкой на телеканал Аль-Джазира, Джей Ди Вэнс, вице-президент США, в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по-видимому, некоторые стороны хотят продолжения войны против Ирана без каких-либо временных ограничений.

Он добавил: у президента Трампа есть множество вариантов, одним из которых является объявление об окончании военной операции против Ирана.

Вице-президент США, подчёркивая необходимость определения необходимых шагов для достижения окончательного решения и прекращения конфликтов, сказал: Трамп может усилить военное и дипломатическое давление на Иран, и, по его мнению, президент США в настоящее время рассматривает этот вариант.

Вэнс в заключение подчеркнул: мы не позволим, чтобы война против Ирана превратилась в военное обязательство, которое продлится 10 или 15 лет и даже два года.