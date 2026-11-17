Как сообщает агентство Абна со ссылкой на Аль-Ахд, аятолла шейх Иса Касем, лидер шиитов Бахрейна, который вместе с рядом других видных учёных этой страны был приговорён режимом Аль Халифа к пожизненному заключению, отреагировал на этот несправедливый приговор.

Шейх Иса Касем в своём выступлении по этому поводу сказал: заключение учёных в тюрьму активизирует путь джихада за ислам, свободу, достоинство и полное восстановление прав. Бахрейн и его верующий народ не хотят власти, основанной на силе, цель которой — унизить страну и её народ.

Он подчеркнул: народ Бахрейна продолжит усилия для восстановления своих прав. Мы не отступим от ислама, свободы и нашего достоинства. Власть хочет заключить в тюрьму борцов за свободу, учёных и студентов религиозных наук Бахрейна и похоронить голос достоинства, чести и свободы.

Лидер шиитов Бахрейна заявил: невозможно, чтобы верующий народ Бахрейна, несмотря на все трудности, не противостоял политике порабощения и маргинализации и молчал перед конфискацией своих прав, или прекратил требовать их, и довольствовался меньшим, чем его права.

Шейх Иса Касем отметил, что народ Бахрейна утвердился в своей решимости продолжать усилия для восстановления своих прав, несмотря на все трудности и проблемы.

Он также сказал: наша жизнь связана с исламом, свободой и достоинством, и мы не проявим халатности ни в одном из этих вопросов. В периоды конфликтов побеждают те, кто стремится к довольству Бога, а не те, кто угнетает Его рабов и распространяет порчу среди Его творений.