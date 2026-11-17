Как сообщает агентство Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, в ходе стрельбы израильских поселенцев в городе Иерихон, расположенном к востоку от Западного берега, как минимум одна палестинская женщина погибла и 10 человек получили ранения.

Согласно этому сообщению, израильские поселенцы окружили дома палестинцев в районе ад-Диюк и открыли по ним огонь.

Вчера вечером также как минимум восемь палестинцев получили ранения в результате нападения израильского поселенца с автомобилем на них в районе Такуа, расположенном к юго-востоку от Вифлеема.

Следует отметить, что многие правительства, включая европейские, резко осудили жестокость израильских поселенцев против палестинцев, проживающих на Западном берегу.