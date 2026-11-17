Как сообщает агентство Абна, пресс-служба Военно-морских сил Армии Исламской Республики Иран в сообщении объявила: ещё один нарушивший правила танкер загорелся в Ормузском проливе.

В этом сообщении говорится:

Несколько минут назад танкер-нарушитель, который двигался в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива, отключив навигационные системы, загорелся в результате столкновения с морской миной и получил серьёзные повреждения.

Этот танкер стал четвёртым повреждённым танкером за последние 24 часа к востоку от Ормузского пролива.

Безопасность Ормузского пролива не обеспечивается пустословием и обманом; безопасный проход требует соблюдения правил судоходства и координации с вооружёнными силами Исламского Ирана.