Как сообщает агентство Абна, пресс-служба Корпуса стражей исламской революции в сообщении объявила о продолжении провала передового оборудования CENTCOM против электронной войны КСИР.

Текст этого сообщения следующий:

Несколько минут назад, в продолжение успешных операций бойцов Корпуса стражей исламской революции против оборудования армии США, ещё один беспилотник MQM-170 этой страны в ходе точной и успешной операции электронной войны специалистами Воздушно-космических сил КСИР был взят под контроль в небе к югу от Кешма и полностью невредимым посажен на землю.

С захватом этой птицы число захваченных беспилотников MQM-170 достигло 9 единиц. Продолжение уничтожения и захвата передового американского оборудования свидетельствует о том, что статистика потерь CENTCOM настолько возросла, что, по-видимому, её подсчёт вышел из-под контроля командиров этого штаба.

Молодые и элитные офицеры Воздушно-космических сил КСИР, опираясь на отечественные знания и инициативу в области электронной войны, вновь показали, что заявленное технологическое превосходство Америки не является гарантией неуязвимости военного оборудования этой страны.

Небо Ирана не станет ареной проб и ошибок агрессоров, и американцы должны знать, что любое враждебное действие встретит решительный ответ защитников страны.