Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, министерство в ответ на вынесение несправедливых приговоров в отношении группы ученых и граждан Бахрейна выпустило заявление. В этом заявлении вынесение приговоров о пожизненном и длительном заключении и конфискации имущества религиозных ученых вскоре после низких высказываний министра иностранных дел США против шиитских ученых рассматривается как следование правителями Бахрейна религиозной смуте, разжигаемой правящей верхушкой США.

МИД Ирана подчеркнул: несомненно, проведение показательных судов и использование судебной оболочки для коллективного наказания ученых и простых людей Бахрейна никоим образом не может скрыть антигуманную природу этого действия и его противоречие основополагающим принципам и нормам прав человека.

В другой части заявления выдвижение совершенно ложных и необоснованных обвинений, включая связь с Ираном, в качестве основания для уголовного преследования граждан Бахрейна и их коллективного осуждения к длительным срокам заключения названо явным признаком злоупотребления правителями Бахрейна судебным институтом для подавления любого требования справедливости. Министерство иностранных дел заявило, что это действие приведет к дискредитации судебной системы Бахрейна, недействительности вынесенных приговоров и усилению угрозы нелегитимности и непризнания правящего класса этой страны.

Министерство иностранных дел в заключение, решительно отвергнув необоснованные утверждения, выдвинутые против Ирана, призвало правителей Бахрейна прекратить подавление народа и религиозных ученых и соблюдать их права человека и гражданские права в соответствии с нормами прав человека и исламскими учениями, отметив, что политика подавления и запугивания никоим образом не может удержать народ Бахрейна от преследования своих законных и справедливых требований.